Обвиняемые в фальсификации выборов члены красноярского УИК извинились публично

Обвиняемые в фальсификации выборов члены красноярского УИК № 384 (находится в гимназии № 14) извинились публично на страницах муниципальной газеты «Городские новости». По сути они дали рекламное объявление, в котором заявили, что раскаиваются, поскольку «своими действиями подорвали веру в честность выборов у граждан РФ».

«В настоящее время готовимся предстать перед судом РФ. Просим прощения перед обществом, государством и избирателями», - говорится в сообщении.

Авторы заметки - члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 384 в Красноярске - И.Л. Попованова, А.Г. Прошкина и А.С. Ахоян.

Напомним, в конце октября этого года Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии направило в суд уголовное дело о фальсификациях на выбора в красноярский городской Совет в сентябре 2018 года. Как выяснили следователи, избиратели, пришедшие на участок, обнаружили записи о том, что они уже проголосовали.

Добавим, УИК № 384 находится в Свердловском районе Красноярска. На избирательном округе № 7, в который входит этот участок, победил Андрей Козиков, член «Единой России», позже ставший вице-спикером Горсовета. По спискам больше всего набрала партия «Единая Россия».