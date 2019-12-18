18 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Обвиняемые в фальсификации выборов члены красноярского УИК извинились публично

Главная Происшествия
Красноярск
07:15 18 Декабря 2019
кандидаты, выборы, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Обвиняемые в фальсификации выборов члены красноярского УИК № 384 (находится в гимназии № 14) извинились публично на страницах муниципальной газеты «Городские новости». По сути они дали рекламное объявление, в котором заявили, что раскаиваются, поскольку «своими действиями подорвали веру в честность выборов у граждан РФ».

«В настоящее время готовимся предстать перед судом РФ. Просим прощения перед обществом, государством и избирателями», - говорится в сообщении.

Авторы заметки - члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 384 в Красноярске - И.Л. Попованова, А.Г. Прошкина и А.С. Ахоян.

Напомним, в конце октября этого года Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии направило в суд уголовное дело о фальсификациях на выбора в красноярский городской Совет в сентябре 2018 года. Как выяснили следователи, избиратели, пришедшие на участок, обнаружили записи о том, что они уже проголосовали.

Добавим, УИК № 384 находится в Свердловском районе Красноярска. На избирательном округе № 7, в который входит этот участок, победил Андрей Козиков, член «Единой России», позже ставший вице-спикером Горсовета. По спискам больше всего набрала партия «Единая Россия».

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Житель Шарыповского района ждет суда за гибель ребенка на воде

Житель Шарыповского района ждет суда за гибель ребенка на воде

17 Декабря 2019 г.
На озере Большое мужчина сбил девочку на лодке
Новости Красноярска: Красноярцу вынесли суровый приговор за стрельбу по машинам

Красноярцу вынесли суровый приговор за стрельбу по машинам

17 Декабря 2019 г.
Был ранен один человек, повреждено два авто
Новости Красноярска: Суд продлил арест подозреваемой во взятках чиновнице Ирине Тюриной

Суд продлил арест подозреваемой во взятках чиновнице Ирине Тюриной

17 Декабря 2019 г.
Она останется в СИЗО до 4 февраля
Новости Красноярска: На водителя завели уголовное дело после ДТП с пострадавшими в Минусинске

На водителя завели уголовное дело после ДТП с пострадавшими в Минусинске

16 Декабря 2019 г.
Травмы получили пять человек
Новости Красноярска: В массовой аварии под Красноярском погиб водитель большегруза

В массовой аварии под Красноярском погиб водитель большегруза

16 Декабря 2019 г.
Еще два человека пострадали
Новости Красноярска: Улицу в Октябрьском районе затопило из-за коммунальной аварии

Улицу в Октябрьском районе затопило из-за коммунальной аварии

14 Декабря 2019 г.
Несколько домов остались без воды
Новости компаний
13/12
Приложение Альфа-Банка признано лучшим в стране
13/12
«Королевство Медведей» покорит сердца красноярцев
09/12
Безвредные советы: чтобы дети не терялись
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: История «Ужурского хлебозавода» подходит к концу

История «Ужурского хлебозавода» подходит к концу

15 Декабря 2019 г.
Предприятие признано банкротом
Новости Красноярска: Красноярская команда выиграла Высшую лигу КВН

Красноярская команда выиграла Высшую лигу КВН

15 Декабря 2019 г.
Второй год подряд главный приз - у сибиряков
Новости Красноярска: Приставы опечатали филиал популярной службы доставки суши в Красноярске

Приставы опечатали филиал популярной службы доставки суши в Красноярске

16 Декабря 2019 г.
Такое решение принял суд
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19