Житель Шарыповского района ждет суда за гибель ребенка на воде

Житель Шарыповского района пойдет под суд за гибель 10-летней девочки. В августе текущего года ребенка сбили на моторной лодке - от полученных травм она погибла. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Следственном управлении.

Напомним, летом мужчина катался на маломерном судне «Нептун-550» по озеру Большое в Шарыповском районе. На большой скорости он заехал в место, где купались люди.

«В результате он допустил наезд на малолетнюю девочку, причинив ей телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия», - пояснили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть». Дело передано в суд для рассмотрения.