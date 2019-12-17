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Житель Шарыповского района ждет суда за гибель ребенка на воде

Главная Происшествия
Красноярск
11:39 17 Декабря 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Житель Шарыповского района пойдет под суд за гибель 10-летней девочки. В августе текущего года ребенка сбили на моторной лодке - от полученных травм она погибла. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Следственном управлении. 

Напомним, летом мужчина катался на маломерном судне «Нептун-550» по озеру Большое в Шарыповском районе. На большой скорости он заехал в место, где купались люди. 

 «В результате он допустил наезд на малолетнюю девочку, причинив ей телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия», - пояснили в ведомстве. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть». Дело передано в суд для рассмотрения. 

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