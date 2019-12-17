Красноярцу вынесли суровый приговор за стрельбу по машинам

В Красноярске суд вынес приговор мужчине, который в мае 2018 года открыл стрельбу по автомобилям на парковке у дворца культуры «Кировский». Его судили за покушение на убийство и умышленное повреждение чужого имущества.

По данным Следственного комитета, красноярец хотел отомстить обидчику, которого подозревал в поджоге своего автомобиля. Увидев машину мужчины на парковке, обвиняемый стал стрелять по иномарке в упор из гладкоствольного огнестрельного оружия охотничьими патронами 20 калибра. В результате водитель был ранен, ему удалось скрыться и экстренно обратиться за медицинской помощью. Пострадавший выжил.

«Преступными действиями обвиняемого в результате выстрелов значительно был поврежден автомобиль потерпевшего и рядом стоящий автомобиль», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Следственного комитета.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.