Суд продлил арест подозреваемой во взятках чиновнице Ирине Тюриной

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил срок содержания под стражей для Ирины Тюриной – заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска. Чиновницу подозревают в получении взятки. Она останется в СИЗО до 4 февраля, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на следственный комитет.

При этом суд избрал меру пресечения для других фигурантов уголовного дела – посредник в передаче денег, а также еще одна соучастница преступления будут находиться под домашним арестом до 7 февраля.

По версии правоохранителей, несколько лет в мэрии действовала преступная группировка — чиновники чинили препятствия для работы предпринимателей, вымогая у них взятки. В этой преступной схеме у каждого сотрудника была своя роль.

