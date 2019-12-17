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Суд продлил арест подозреваемой во взятках чиновнице Ирине Тюриной

Главная Происшествия
Красноярск
08:30 17 Декабря 2019
происшествия, арест
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Железнодорожный районный суд Красноярска продлил срок содержания под стражей для Ирины Тюриной – заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска. Чиновницу подозревают в получении взятки. Она останется в СИЗО до 4 февраля, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на следственный комитет.

При этом суд избрал меру пресечения для других фигурантов уголовного дела – посредник в передаче денег, а также еще одна соучастница преступления будут находиться под домашним арестом до 7 февраля. 

По версии правоохранителей, несколько лет в мэрии действовала преступная группировка — чиновники чинили препятствия для работы предпринимателей, вымогая у них взятки. В этой преступной схеме у каждого сотрудника была своя роль.
 

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