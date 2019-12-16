На водителя завели уголовное дело после ДТП с пострадавшими в Минусинске

После ДТП с пострадавшими в Минусинске полицейские возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД по краю.

По данным ведомства, в субботу на ул. Комсомольская 26-летний водитель иномарки Toyota не справился с управлением и въехал в столб. В результате аварии пострадали пятеро пассажиров, в том числе трое детей. Их госпитализировали в больницу. По словам очевидцев, в машине также находилась беременная женщина. Всех пострадавших привезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

Установлено, что водитель иномарки был пьян - результат освидетельствования показал 0,55 мг/л.

«В отношении водителя были составлены административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за нарушение правил перевозки детей и за неисправность транспортного средства», - пояснили в ведомстве.

Позже на автомобилиста завели уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Мужчина задержан.

Фото: vk.com/minusinskavto