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На водителя завели уголовное дело после ДТП с пострадавшими в Минусинске

Главная Происшествия
Красноярск
12:35 16 Декабря 2019
происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
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После ДТП с пострадавшими в Минусинске полицейские возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД по краю. 

По данным ведомства, в субботу на ул. Комсомольская 26-летний водитель иномарки Toyota не справился с управлением и въехал в столб. В результате аварии пострадали пятеро пассажиров, в том числе трое детей. Их госпитализировали в больницу. По словам очевидцев, в машине также находилась беременная женщина. Всех пострадавших привезли в больницу с травмами различной степени тяжести. 

Установлено, что водитель иномарки был пьян - результат освидетельствования показал 0,55 мг/л. 

«В отношении водителя были составлены административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за нарушение правил перевозки детей и за неисправность транспортного средства», - пояснили в ведомстве. 

Позже на автомобилиста завели уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Мужчина задержан. 

Фото: vk.com/minusinskavto

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