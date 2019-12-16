В массовой аварии под Красноярском погиб водитель большегруза

В воскресенье на 738 км трассы Р-255 «Сибирь» около Зеледеевского кольца в Емельяновском районе произошла массовая авария.

По данным пресс-службы краевой полиции, водитель иномарки Mazda совершал обгон грузовика Mercedes-Benz. В этот момент прицеп фуры занесло - большегруз столкнулся с легковым автомобилем. При этом грузовик выехал на встречную полосу, где зацепил ГАЗель - водитель микроавтобуса, в свою очередь, врезался в фуру Scania.

«В результате ДТП погиб водитель автомобиля Scania, водитель и пассажир иномарки Mazda госпитализированы», - пояснили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службу МВД по Красноярскому краю.

Из-за массовой аварии движение на участке трассы было ограничено.

На кадрах с места аварии видно, что большегрузы значительно искорежены и находятся в кювете.