Улицу в Октябрьском районе затопило из-за коммунальной аварии

В Октябрьском районе Красноярска из-за коммунальной аварии на бесхозной трубе по ул. Кравченко, 8 без холодной воды остались несколько домов. Об этом журналистам сообщили в компании «КрасКом».

Старая труба лопнула и затопила проезжую часть - данный участок сети собирались починить.

По информации службы «005», коммунальщики уже определили место утечки и занимаются устранением аварии. Подачу холодной воды остановили на время в 23 домах:

Свободный 73, 75в, Кравченко 2, 6, 8

Киренского 29, 33, 35, 41, 43, 45

Серова 10, 12, 28

Годенко 1,3, 6, 7

Киренского 65, 67, 69, 71;

Белорусская 7, 9

В большинстве домов уже дали холодную воду. По адресам: Свободный 48, Телевизорная 1,1 стр. 101 понижено давление в трубах до 00:00.

Фото: «КрасКом»