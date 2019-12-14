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Улицу в Октябрьском районе затопило из-за коммунальной аварии

Главная Происшествия
Красноярск
16:00 14 Декабря 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Октябрьском районе Красноярска из-за коммунальной аварии на бесхозной трубе по ул. Кравченко, 8 без холодной воды остались несколько домов. Об этом журналистам сообщили в компании «КрасКом». 

Старая труба лопнула и затопила проезжую часть - данный участок сети собирались починить. 

По информации службы «005», коммунальщики уже определили место утечки и занимаются устранением аварии. Подачу холодной воды остановили на время в 23 домах: 

  • Свободный 73, 75в, Кравченко 2, 6, 8  

  • Киренского 29, 33, 35, 41, 43, 45

  • Серова 10, 12, 28

  • Годенко 1,3, 6, 7   

  • Киренского 65, 67, 69, 71;

  • Белорусская 7, 9  

В большинстве домов уже дали холодную воду. По адресам: Свободный 48, Телевизорная 1,1 стр. 101 понижено давление в трубах до 00:00. 

Фото: «КрасКом»

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