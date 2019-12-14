Ущерб природе от прорыва дамбы в Курагинском районе превысил 350 млн рублей

Росприроднадзор подсчитал ущерб от прорыва дамбы в Курагинском районе. Рекам Сисим и Сейба причинен вред на 365,5 млн рублей.

«Загрязнение водных объектов произошло в результате несоблюдения юридическим лицом ООО «Сисим» законодательства в области охраны окружающей среды», - заключили в ведомстве.

Енисейское управление Росприроднадзора потребовало от золотодобывающей компании добровольно возместить вред. В противном случае ведомство обратится в арбитражный суд.

Напомним, 19 октября 2019 года в Курагинском районе прорвало дамбу. Погибли 17 человек, 28 пострадали, а трое до сих пор числятся пропавшими без вести. Дамбы возвели незаконно без каких-либо разрешительных документов. Арестованы директор компании-собственника артели и два сотрудника артели.