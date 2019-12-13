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В Красноярске спасатели проверяют точки продажи пиротехники

Главная Происшествия
Красноярск
16:29 13 Декабря 2019
фейерверк, красноярск, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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В Красноярске сотрудники МЧС в преддверии нового года инспектируют точки продажи пиротехники и гирлянд. Спасатели проверяют наличие у продавцов документов, подтверждающих качество, условия хранения товара и сроки годности. Кроме того, в магазинах должны быть средства пожаротушения и исправная пожарная сигнализация.

«Работа по проверкам мест продажи пиротехнических изделий, условий их хранения и реализации продлится до конца месяца», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе МЧС.

Красноярцам спасатели напоминают, что использовать пиротехнику запрещено в помещениях, на крышах и балконах, сценических площадках, а также на территории взрывоопасных и пожароопасных объектов.

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