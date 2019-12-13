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В Красноярске массажистка сломала ноги грудному ребенку

Главная Происшествия
Красноярск
15:53 13 Декабря 2019
младенец, травма, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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Следственный комитет в Красноярске возбудил уголовное дело в отношении массажистки, которая во время сеанса сломала ноги грудному ребенку.  Статья – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». После сеанса оздоровительного массажа родителям пришлось длительное время лечить дочь – девочке был наложен гипс, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Одна нога оказалась травмирована в трех местах.

«В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, допрашиваются родители пострадавшей девочки, устанавливается местонахождение массажиста, изымается необходимая медицинская документация. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Добавим, что два курса массажа для ребенка обошлись семье в 80 тысяч рублей.

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