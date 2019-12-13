Экс-полицейского осудили за попытку убийства красноярца

Бывшего полицейского из Новосибирской области приговорили к девяти годам тюрьмы за попытку расправиться с красноярцем из-за иномарки. Об этом сообщили в краевом следственном комитете.

Суд установил, что летом 2018 года к 23-летнему правоохранителю обратился 51-летний красноярец. Он попросил снять запрет на регистрационные действия в отношении иномарки Toyota. Владельцем машины по документам был на тот момент полицейский отдела по охране объектов ОВО управления на транспорте.

«Сотрудник полиции, понимая, что по документам владельцем является он, решил убить красноярца, чтобы завладеть транспортным средством. Приехав в Красноярск, злоумышленник купил нож-складник, который использовал в качестве орудия убийства», - рассказали в ведомстве.

Правоохранитель попросил довезти его до аэропорта. По пути он притворился больным. Затем мужчина напал на красноярца с ножом, завязалась потасовка. В драку вмешался случайный очевидец.

«Злоумышленник заявил, что произвел задержание преступника, он попросил мужчину уехать. Водитель стал отъезжать, но в этот момент в зеркало заднего вида заметил кровь на одежде потерпевшего, опять остановился и вышел из автомобиля. Тогда полицейский скрылся. Позже его задержали», - пояснили в Следкоме.

Экс-полицейский будет отбывать наказание в колонии строгого режима.