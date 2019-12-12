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Умер бывший глава Лесосибирска Николай Колпаков

Главная Происшествия
Красноярск
15:51 12 Декабря 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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11 декабря на 88-м году жизни умер бывший глава Лесосбирска Николай Колпаков, сообщили в краевом правительстве. Он руководил городом более 30 лет.  

Николай Колпаков родился в 1932 году в Богучанском районе. Затем он переехал в Енисейск, где прошел путь от мастера-технолога до первого секретаря горкома партии. Благодаря его инициативе в 1975 году образовался Лесосибирск - один из промышленных центров Красноярского края. 

Николай Колпаков удостоен большого общественного признания и высоких государственных наград, подчеркнули в правительстве. Он был почетным гражданином Лесосибирска. 

Фото: Дмитрий Бурушкин 

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