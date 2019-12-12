Тысячи елей пытались незаконно подготовить к продаже в крае

В Красноярском крае активно заготавливают пихты и ели к предстоящему Новому году. С начала декабря в регионе выявили три нарушения - они произошли в Манском, Емельяновском и Большемуртинском районах.

«Всего злоумышленники вырубили более 3,5 тысяч деревьев. Сейчас по данным фактам сотрудники правоохранительных органов проводят расследования», - рассказали в министерстве лесного хозяйства.

Напомним, самостоятельно вырубать пихты и ели в крае запрещено - за это грозит административный штраф. Если ущерб будет большим, то даже предусмотрена уголовная ответственность.

Леса региона начали активно защищать от рубок с 26 ноября. С 16 декабря правоохранители и инспекторы приступят к проверкам елочных базаров - у предпринимателей запросят разрешительные документы.

Сообщить о незаконной вырубке зеленых насаждений можно по телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 или в полицию.