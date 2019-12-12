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Тысячи елей пытались незаконно подготовить к продаже в крае

Главная Происшествия
Красноярск
14:32 12 Декабря 2019
общество, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае активно заготавливают пихты и ели к предстоящему Новому году. С начала декабря в регионе выявили три нарушения - они произошли в Манском, Емельяновском и Большемуртинском районах. 

«Всего злоумышленники вырубили более 3,5 тысяч деревьев. Сейчас по данным фактам сотрудники правоохранительных органов проводят расследования», - рассказали в министерстве лесного хозяйства. 

Напомним, самостоятельно вырубать пихты и ели в крае запрещено - за это грозит административный штраф. Если ущерб будет большим, то даже предусмотрена уголовная ответственность. 

Леса региона начали активно защищать от рубок с 26 ноября. С 16 декабря правоохранители и инспекторы приступят к проверкам елочных базаров - у предпринимателей запросят разрешительные документы. 

Сообщить о незаконной вырубке зеленых насаждений можно по телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 или в полицию.

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