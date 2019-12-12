12 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Подозреваемых в жестоком избиении красноярца оставили под арестом

Главная Происшествия
Красноярск
13:32 12 Декабря 2019
происшествия, красноярск, суд
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Железнодорожный суд Красноярска не изменил меру пресечения Андрею Шилову и Сергею Шмелеву - их подозревают в жестоком избиении красноярца. Парень умер от полученных травм. Оба фигуранта останутся в СИЗО до 15 марта, сообщили журналистам в высшей инстанции. 

Напомним, Шилов и его друг Сергей Шмелев проходят по делу о причинении тяжелого вреда здоровью, повлекшему смерть человека.

По версии силовиков, 15 сентября они нанесли тяжелые побои своему знакомому. Совершив преступление, они стали записывать видео в квартире, где в этот момент находился избитый Дмитрий Сисигин. Запись разлетелась по соцсетям. Спустя несколько недель пострадавший умер в больнице, не приходя в сознание. После общественного резонанса подозреваемых отправили под арест - суд вынес такое решение в конце октября. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске ищут пострадавших от незаконных продаж квартир

В Красноярске ищут пострадавших от незаконных продаж квартир

12 Декабря 2019 г.
Один из местных жителей уже потерял почти 2 млн рублей
Новости Красноярска: В красноярском зоопарке назвали причину гибели взрослого жирафа

В красноярском зоопарке назвали причину гибели взрослого жирафа

12 Декабря 2019 г.
Умер самец
Новости Красноярска: В Центральном районе Красноярска поймали продавцов снюса

В Центральном районе Красноярска поймали продавцов снюса

11 Декабря 2019 г.
Также никотиновую продукцию модно купить через интернет
Новости Красноярска: На станции «Злобино» подросток получил смертельный удар током

На станции «Злобино» подросток получил смертельный удар током

11 Декабря 2019 г.
В прошлом году пострадал мальчик
Новости Красноярска: Красноярский зоопарк лишился одного из главных обитателей

Красноярский зоопарк лишился одного из главных обитателей

11 Декабря 2019 г.
Причины гибели животного пока не называют
Новости Красноярска: На трассе в Емельяновском районе столкнулись пять машин

На трассе в Емельяновском районе столкнулись пять машин

11 Декабря 2019 г.
Погибла женщина
Новости компаний
09/12
Безвредные советы: чтобы дети не терялись
03/12
Гостям Красноярского края расскажут, что такое сугудай и где находится Зуб Дракона
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Осужденный экс-депутат красноярского Горсовета сделал «громкое» заявление

Осужденный экс-депутат красноярского Горсовета сделал «громкое» заявление

11 Декабря 2019 г.
Аркадий Волков признался, что у него вымогали взятку
Новости Красноярска: Уступившим дорогу «скорой» красноярцам решили прощать штрафы

Уступившим дорогу «скорой» красноярцам решили прощать штрафы

9 Декабря 2019 г.
В таких случаях нарушать правила можно
Новости Красноярска: Красноярское биотопливо заинтересовало Японию

Красноярское биотопливо заинтересовало Японию

10 Декабря 2019 г.
Его производят краевые предприятия по глубокой переработке древесины
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19