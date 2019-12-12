Подозреваемых в жестоком избиении красноярца оставили под арестом

Железнодорожный суд Красноярска не изменил меру пресечения Андрею Шилову и Сергею Шмелеву - их подозревают в жестоком избиении красноярца. Парень умер от полученных травм. Оба фигуранта останутся в СИЗО до 15 марта, сообщили журналистам в высшей инстанции.

Напомним, Шилов и его друг Сергей Шмелев проходят по делу о причинении тяжелого вреда здоровью, повлекшему смерть человека.

По версии силовиков, 15 сентября они нанесли тяжелые побои своему знакомому. Совершив преступление, они стали записывать видео в квартире, где в этот момент находился избитый Дмитрий Сисигин. Запись разлетелась по соцсетям. Спустя несколько недель пострадавший умер в больнице, не приходя в сознание. После общественного резонанса подозреваемых отправили под арест - суд вынес такое решение в конце октября.