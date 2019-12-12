В Красноярске ищут пострадавших от незаконных продаж квартир

В МВД по Красноярскому краю разыскивают пострадавших от незаконных сделок с недвижимость. Один из дольщиков уже лишился 1,9 млн рублей, оформив договор с местной организацией. По данному факту возбуждено уголовное дело, рассказали в ведомстве.

Так, руководитель одной из красноярских компаний с ноября 2016 года по январь 2017-го заключил договор об уступке права на квартиру в строящемся доме. Он предложил покупателю взять недвижимость в строящемся доме по ул. Шахтеров – ул. Караульная - это жилой комплекс «Квадро». При этом у фирмы нет права на распоряжение квартирами. Красноярец об этом не знал и вложил 1 970 000 рублей - деньги присвоил директор компании.

«Следствие полагает, что от действий руководителя организации могли пострадать и другие граждане при заключении договоров уступки права требования на квартиры», - пояснили в полиции.

Пострадавших от действий мошенников просят обращаться по телефонам: 2459-531, 2459-671.