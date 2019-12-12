В красноярском зоопарке назвали причину гибели взрослого жирафа

Погибший накануне жираф из «Роева Ручья» получил перелом шейки бедра. Животное таких размеров не может пережить травму ноги. Минувшей ночью зоологи заметили, что жираф Байтерек лежит в вольере в странной позе - у него была подвернула нога.

Врачи предполагают, что так на южноафриканском животном сказалась старая травма - он надорвал сухожилие. Ветеринары дежурили около подопечного несколько часов, но спасти его было невозможно. Точную причину смерти установят после вскрытия.

«Единогласно было понятно всем, что это травма несовместима с жизнью. К сожалению, у крупных животных, если повреждаются ноги, то это уже не исправить. Их не положишь в постель, им не сделаешь гипс, — рассказал директор парка «Роев ручей» Андрей Горбань.

Напомним, это четвертая гибель жирафов из ЮАР в «Роевом ручье». В 2012 году в парке за месяц погибли три парнокопытных. Смерть самок - Забавы и Яры - наступила от остановки дыхания, вызванного отеком легких «в результате атонии органов желудочно-кишечного тракта». Самец Лавр умер от цирроза печени.