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В красноярском зоопарке назвали причину гибели взрослого жирафа

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Красноярск
10:26 12 Декабря 2019
происшествия, красноярск
Источник: 7 канал
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Погибший накануне жираф из «Роева Ручья» получил перелом шейки бедра. Животное таких размеров не может пережить травму ноги. Минувшей ночью зоологи заметили, что жираф Байтерек лежит в вольере в странной позе - у него была подвернула нога. 

Врачи предполагают, что так на южноафриканском животном сказалась старая травма - он надорвал сухожилие. Ветеринары дежурили около подопечного несколько часов, но спасти его было невозможно. Точную причину смерти установят после вскрытия. 

«Единогласно было понятно всем, что это травма несовместима с жизнью. К сожалению, у крупных животных, если повреждаются ноги, то это уже не исправить. Их не положишь в постель, им не сделаешь гипс, — рассказал директор парка «Роев ручей» Андрей Горбань. 

Напомним, это четвертая гибель жирафов из ЮАР в «Роевом ручье». В 2012 году в парке за месяц погибли три парнокопытных. Смерть самок - Забавы и Яры - наступила от остановки дыхания, вызванного отеком легких «в результате атонии органов желудочно-кишечного тракта». Самец Лавр умер от цирроза печени.

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