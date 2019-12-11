В Центральном районе Красноярска поймали продавцов снюса

В Центральном районе Красноярска поймали распространителей некурительного табачного изделия снюса - смесь продавали несовершеннолетним, рассказали в краевой прокуратуре.

«Принято решение направить материалы для проведения исследования в управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в целях установления содержания табака в реализованном продукте и решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.53 КоАП РФ», - рассказали в ведомстве.

Сегодня снюс определяется как вид бездымного, некурительного табачного изделия. Производители утверждают, что в нем содержится только никотин.

В прокуратуре рассказали, что согласно Федеральному закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» торговать снюсом запрещено.

При мониторинге Сети сотрудники надзорного ведомства обнаружили три сайта, на которых можно дистанционно купить снюс. Прокуратура уже направила исковое заявление в суд с требованием заблокировать эти интернет-ресурсы.

Напомним, снюс сегодня набирает популярность среди школьников. Специалисты уверены, что нюхательный табак содержит предельное количество никотина и наносит вред здоровью. На прошлой неделе два школьника из Железногорска получили отправление - в Минздраве подтвердили, что дети употребляли эту смесь.