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На станции «Злобино» подросток получил смертельный удар током

Главная Происшествия
Красноярск
13:23 11 Декабря 2019
происшествия, чп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На станции ЖД поездов «Злобино» 14-летний подросток забрался на крышу вагона и получил мощный электрический удар - от полученных травм школьник погиб, сообщили журналистам в РЖД. Инцидент произошел накануне. 

Предварительно установлено, что компания подростков пришла в грузовой парк - находиться там могут только работники РЖД - об этом свидетельствуют установленные предупреждающие знаки. Охранники, которые патрулировали территорию у Мичуринского моста, выдворили подростков, но те не ушли.

Один из парней решил залезть на вагон-рефрижератор, где проходят провода под высоким напряжением. Ребенка ударило током - он погиб от полученных ожогов. По данному факту сейчас проводится проверка, следователи выясняют, почему ребенок решил забраться на вагон. 

Напомним, в конце октября 2018 года на станции «Злобино» произошел похожий несчастный случай - ученик забрался на крышу вагона-цистерны и коснулся линии. По словам врачей, подросток чудом не погиб, получив 80% ожогов тела. 

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