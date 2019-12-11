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Красноярский зоопарк лишился одного из главных обитателей

Главная Происшествия
Красноярск
12:09 11 Декабря 2019
происшествия, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Директор красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань в социальных сетях сообщил о гибели жирафа. 

«Трудно подобрать слова, когда уходит твой питомец. Сегодня мы потеряли Байтерека, главу семьи наших африканских жирафов. Почти всю ночь ветеринарные врачи и зоологи парка «Роев ручей» пытались облегчить страдания нашего друга. В 7-46 Байтерека не стало», - написал руководитель. 

Что именно произошло с животным, директор не уточняет. Сейчас в зоопарке осталось два жирафа — Фекла и Принцесса. 

Напомним, это четвертая гибель жирафов из ЮАР в «Роевом ручье». В 2012 году в парке за месяц погибли три парнокопытных. Смерть самок - Забавы и Яры - наступила от остановки дыхания, вызванного отеком легких «в результате атонии органов желудочно-кишечного тракта». Самец Лавр умер от цирроза печени.

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