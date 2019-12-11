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На трассе в Емельяновском районе столкнулись пять машин

Главная Происшествия
Красноярск
10:31 11 Декабря 2019
происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В поселке Придорожный Емельяновского района столкнулись пять машин, один из водителей погиб. Авария произошла накануне вечером на 24 км трассы «Красноярск – Енисейск», сообщили в ГИБДД. 

Предварительно установлено, что 53-летний мужчина на грузовике Volvo с полуприцепом ехал в сторону Красноярска. Он врезался в автомобиль «Багем». 

«После этого вторая машина столкнулась с иномаркой Mazda под управлением женщины 1987 г.р. Автомобиль Mazda, в свою очередь, допустил столкновение с Nissan под управлением водителя 1985 г.р. Все машины двигались в попутном направлении», - рассказали в ведомстве. 

Затем иномарка Mazda, за рулем которой была 28-летняя женщина, столкнулась с КамАЗом - большегруз ехал по встречной полосе. Автоледи погибла на месте аварии. 

«С травмами различной степени тяжести госпитализированы пассажиры Mazda – мужчина 1979 г.р. и женщина 1991 г.р. Водитель Nissan также доставлен в больницу», - пояснили в ГИБДД. 

Другие обстоятельства массовой аварии на трассе сейчас выясняются. 

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