На трассе в Емельяновском районе столкнулись пять машин

В поселке Придорожный Емельяновского района столкнулись пять машин, один из водителей погиб. Авария произошла накануне вечером на 24 км трассы «Красноярск – Енисейск», сообщили в ГИБДД.

Предварительно установлено, что 53-летний мужчина на грузовике Volvo с полуприцепом ехал в сторону Красноярска. Он врезался в автомобиль «Багем».

«После этого вторая машина столкнулась с иномаркой Mazda под управлением женщины 1987 г.р. Автомобиль Mazda, в свою очередь, допустил столкновение с Nissan под управлением водителя 1985 г.р. Все машины двигались в попутном направлении», - рассказали в ведомстве.

Затем иномарка Mazda, за рулем которой была 28-летняя женщина, столкнулась с КамАЗом - большегруз ехал по встречной полосе. Автоледи погибла на месте аварии.

«С травмами различной степени тяжести госпитализированы пассажиры Mazda – мужчина 1979 г.р. и женщина 1991 г.р. Водитель Nissan также доставлен в больницу», - пояснили в ГИБДД.

Другие обстоятельства массовой аварии на трассе сейчас выясняются.