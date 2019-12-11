Осужденный экс-депутат красноярского Горсовета сделал «громкое» заявление

11 декабря в краевом суде рассмотрят апелляцию экс-депутата красноярского Горсовета Аркадия Волкова. Накануне высшая инстанция провела судебное заседание, на котором осужденный сделал «громкое» заявление.

Защита пытается обжаловать приговор, считая, что по данному делу стоит переквалифицировать статью на 285 УК РФ «Злоупотребления должностными полномочиями». Обвинение, напротив, намерено добиться более строгого наказания. Сам Волков общался с представителями суда по видеосвязи - он сообщил приставу, что в его отношении также было совершено преступление.

«По его словам, на данный момент уже уволившийся представитель следственных органов, якобы вымогал у Волкова деньги, за весь период разбирательства более полумиллиона рублей, заявляя - «или плати, или 12 лет». По заявлению Волкова, следователь якобы оговорил тот момент, что реальная адвокатская помощь экс-депутату оказываться не будет, но дело будет организовано так, что она и не понадобится», - рассказали в краевом суде.

Кроме того, по словам Волкова, ему советовали сообщить о психическом заболевании, чтобы избежать реального срока. Суд выслушал доводы адвоката и осужденного - следующее заседание пройдет сегодня.

Напомним, приговор Аркадию Волкову — семь лет строгого режима — еще летом 2019 года вынес Железнодорожный районный суд Красноярска. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима.

Фото: Александр Черных