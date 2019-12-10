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В красноярской гимназии зафиксировали вспышку коклюша

Главная Происшествия
Красноярск
08:55 10 Декабря 2019
общество, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Десять учеников красноярской гимназии №10 заболели коклюшем. Трое детей находятся на карантине, семерым разрешено посещать школу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой Минздрав. У всех заболевших есть прививки от этого заболевания. Несмотря на этого, они жалуются на непрекращающийся кашель и рвоту.

В краевом Минздраве в курсе ситуации, она находится на контроле.

«За более чем 3 месяца в гимназии № 10 зарегистрировано 10 случаев коклюша. Проводилось медицинское наблюдение, кашляющие дети отстранялись, проводилось их обследование. Сроки проведения лабораторного обследования тоже регламентированы. Длительно кашляющие дети обследуются после седьмого дня с момента заболевания. При кори и коклюше нет препаратов, которые бы воздействовали на возбудитель инфекционного заболевания. У привитого ребенка заболевание протекает в стертой, атипичной форм, в виде бронхитов, трахиобронхитов и так далее», - сообщила главный внештатый эпидемиолог Красноярского края Наталья Бахарева.

Отметим, что коклюш – это инфекционное заболевание, которое проявляется поражением дыхательных путей и приступами спазматического кашля. Заболевание особенно опасно для детей младше 2 лет.

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