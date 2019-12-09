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Несколько красноярцев снова пострадали от агрессивной собаки в Академгородке

Главная Происшествия
Красноярск
18:10 9 Декабря 2019
происшествия, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Жители Академгородка снова пожаловались на нападение собак в своем микрорайоне. На этот раз инцидент произошел около дома №9. О случившемся рассказала красноярка в социальных сетях

«Сегодня на нас с ребенком напал рыжий пес. Еще вцепился в пуховик девушке, облаял бабушку, очень агрессивен. На той неделе подрал ногу девушке», - написала пользователь Сети Ольга Приловская. 

По словам красноярки, несколько раз местные жители отправляли заявки в службу «005» - отловщики бродячих животных на место выезжали, но поймать агрессивного пса им так и не удалось. 

«Никак поймать его не могут, он убегает от них», - сообщила женщина. 

Напомним, ранее на агрессивных животных жаловались жители Студгородка. Как рассказали Sibnovosti.ru очевидцы, две недели назад стая бездомных псов атаковала двух человек во дворе по ул. Борисова, 28. А в Черемушках встреча с собаками едва не закончилась гибелью для 9-летнего мальчика. 

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