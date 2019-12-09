Несколько красноярцев снова пострадали от агрессивной собаки в Академгородке

Жители Академгородка снова пожаловались на нападение собак в своем микрорайоне. На этот раз инцидент произошел около дома №9. О случившемся рассказала красноярка в социальных сетях.

«Сегодня на нас с ребенком напал рыжий пес. Еще вцепился в пуховик девушке, облаял бабушку, очень агрессивен. На той неделе подрал ногу девушке», - написала пользователь Сети Ольга Приловская.

По словам красноярки, несколько раз местные жители отправляли заявки в службу «005» - отловщики бродячих животных на место выезжали, но поймать агрессивного пса им так и не удалось.

«Никак поймать его не могут, он убегает от них», - сообщила женщина.

Напомним, ранее на агрессивных животных жаловались жители Студгородка. Как рассказали Sibnovosti.ru очевидцы, две недели назад стая бездомных псов атаковала двух человек во дворе по ул. Борисова, 28. А в Черемушках встреча с собаками едва не закончилась гибелью для 9-летнего мальчика.