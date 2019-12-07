Минусинец хранил в бане пакет с коноплей. Общий вес наркотиков - больше 400 граммов. Находку обнаружили местные полицейские.

«Сотрудники патрульно-постовой службы прибыв по заявлению гражданина, установили, что у 30-летнего ранее судимого местного жителя в бане, расположенной во дворе его дома незаконно хранится наркотическое средство растительного происхождения имеющего характерный запах конопли», - рассказали силовики.

В итоге в отношении владельца возбудили уголовное дело. Максимальное наказание - лишение свободы сроком до 10 лет.