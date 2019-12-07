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Пассажиры самолета авиакомпании «Ютэйр» добирались до Москвы 12 часов

Главная Происшествия
Красноярск
12:26 7 Декабря 2019
красноярск, самолет, авиарейсы, москва
Автор: Sibnovosti.ru
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Пассажиры прямого рейса Красноярск - Москва накануне добирались до конечной точки 12 часов. Рейс авиакомпании «Ютэйр» должен был вылететь из Красноярска в 7 утра. Однако его несколько раз отложили, а после и вовсе сообщили пассажирам, что сперва придется лететь в Тюмень.

«В 12 дня нас, наконец, погрузили в самолет. В Тюмени нам сообщили, что сейчас будет дозаправка и смена экипажа. В итоге еще три часа до Москвы», - рассказала Sibnovosti.ru красноярка.

В столице самолет приземлился около 19:00 по красноярскому времени.

 

фото: utair.ru

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