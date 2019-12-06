Загрязнение реки в Козульском районе привело к уголовному делу

Следователи возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Каменка в Козульском районе края. В водоем сливались отходы, сообщили в красноярском отделении ОНФ.

Изначально жалобы на неприятный запах в реке поступили от местных жителей. Еще летом люди просили выяснить, кто загрязняет Каменку.

«Установлено, что незаконный слив отходов осуществляло предприятие, занимающееся водоотведением на территории поселка. Очистные сооружения, принадлежащие компании ООО «Севераж», занимающейся водоотведением на территории поселка, находятся в разрушенном состоянии, и все канализационные стоки по траншее через лес попадают прямо в реку», - рассказали активисты.

Министерство экологии и природопользования края инициировало проверку в правоохранительных органах. Эксперты установили ущерб окружающей среде - 19,7 млн рублей. Организация не следила за состоянием очистных сооружений, что причинило водоему серьезный урон.

Фото: ОНФ