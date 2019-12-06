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Красноярцы через WhatsАpp и Viber пожаловались на незаконную торговлю алкоголем 22 раза

Главная Происшествия
Красноярск
11:15 6 Декабря 2019
происшествия, красноярск, алкоголь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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С понедельника, 2 декабря, красноярцы начали активно жаловаться на незаконную продажу алкоголя через мессенджеры WhatsАpp и Viber. В полицию поступило 22 сообщения из разных районов города, рассказали в ГУ МВД по краю. 

Все жалобы горожан оперативно проверялись. По итогам оперативных мероприятий правоохранители изъяли 67 литров спиртного из павильона в Свердловском районе - продавец нелегально продавала спиртное всем желающим. По остальным случаям работа полиции пока ведется. 

Напомним, пожаловаться на такие случаи можно по единому номеру телефона: 8-908-012-15-71. Сообщения принимаются через мессенджеры. Виновных в незаконной торговле спиртных напитков обещают привлечь к ответственности.  

 

Напомним, продажа алкоголя осуществляется организациями на основании лицензии с 8:00 до 23:00 при наличии акцизных марок. 

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