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Силовики проводят обыски в одном из отделов управления службы судебных приставов

Главная Происшествия
Красноярск
09:38 6 Декабря 2019
происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими проводят обыски в одном из отделов краевого управления службы судебных приставов. Эту информацию подтвердил начальник регионального МВД Александр Речицкий в ходе пресс-конференции по борьбе с коррупцией по итогам уходящего года, передает корреспондент Sibnovosti.ru

По словам спикера, в УФССП орудовала преступная группировка из бывших и действующих сотрудников.

«Была пресечена деятельность группы лиц, состоявших из бывших и действующих судебных приставов, которые с использованием должностных документов, похитили денежные средства в сумме более 3 млн рублей со счетов управления службы федеральных приставов по краю», - заявил Речицкий.

Преступление зафиксировал собственный отдел службы судебных приставов по противодействию коррупции. Всю информацию они и передали в соответствующие органы. Проверка продолжается. 

 

 

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