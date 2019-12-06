Силовики проводят обыски в краевом управлении службы судебных приставов

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими проводят обыски в краевом управлении службы судебных приставов. Эту информацию подтвердил начальник регионального МВД Александр Речицкий в ходе пресс-конференции по борьбе с коррупцией по итогам уходящего года, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

По словам спикера, в УФССП орудовала преступная группировка из бывших и действующих сотрудников.

«Была пресечена деятельность группы лиц, состоявших из бывших и действующих судебных приставов, которые с использованием должностных документов, похитили денежные средства в сумме более 3 млн рублей со счетов управления службы федеральных приставов по краю», - заявил Речицкий.

Проверка продолжается.