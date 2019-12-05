За год в Красноярском крае поймали более сотни коррупционеров

Глава ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий и руководитель региональной прокуратуры Михаил Савчин отчитались о борьбе с коррупцией.

Так, за девять месяцев уходящего года в регионе выявлено 4,5 тысячи коррупционных преступлений. Более половины из них - 2,5 тысячи - связаны с некорректными данными в декларациях о доходах и расходах. Некоторые чиновники в разных муниципалитетах края указывали недостоверные сведения о своем имуществе.

Сотрудники надзорных ведомств выявляли коррупционные факторы при проведении торгов на закупках, а также при составлении нормативно-правовых актов. Некоторые выявленные нарушения приводили к уголовным делам. В главке МВД даже создано специальное подразделение, сотрудники которого следят за расходами бюджетных денег.

«Результатом проводимой работы является 480 коррупционных преступлений. Пресечено 103 преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Задокументировано 69 фактов взяточничества, каждое четвертое из которых совершено в крупном и особо крупном размере. Средний размер взятки составил более 180 тысяч рублей. Выявлено 112 коррупционеров, в суд направлено 201 уголовное дело», - отчитался Речицкий.

Особое внимание уделяется главам муниципалитетов и сельских поселений, а также представителям исполнительной власти.