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За год в Красноярском крае поймали более сотни коррупционеров

Главная Происшествия
Красноярск
17:24 5 Декабря 2019
происшествия, красноярск, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Глава ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий и руководитель региональной прокуратуры Михаил Савчин отчитались о борьбе с коррупцией. 

Так, за девять месяцев уходящего года в регионе выявлено 4,5 тысячи коррупционных преступлений. Более половины из них - 2,5 тысячи - связаны с некорректными данными в декларациях о доходах и расходах. Некоторые чиновники в разных муниципалитетах края указывали недостоверные сведения о своем имуществе. 

Сотрудники надзорных ведомств выявляли коррупционные факторы при проведении торгов на закупках, а также при составлении нормативно-правовых актов. Некоторые выявленные нарушения приводили к уголовным делам. В главке МВД даже создано специальное подразделение, сотрудники которого следят за расходами бюджетных денег. 

«Результатом проводимой работы является 480 коррупционных преступлений. Пресечено 103 преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Задокументировано 69 фактов взяточничества, каждое четвертое из которых совершено в крупном и особо крупном размере. Средний размер взятки составил более 180 тысяч рублей. Выявлено 112 коррупционеров, в суд направлено 201 уголовное дело», - отчитался Речицкий. 

Особое внимание уделяется главам муниципалитетов и сельских поселений, а также представителям исполнительной власти. 

«Они, ставя свои интересы выше государственных, наносят значительный ущерб как бюджетам муниципальных образований, так и в целом экономике Красноярского края», – подчеркнул начальник главка.

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