Два грузовика разворотило в лобовом ДТП в Ужуре

В Ужуре в четверг, 5 декабря, столкнулись два грузовика. В результате аварии погиб 60-летний водитель МАЗа, сообщили в ГИБДД.

Предварительно установлено, что фура выехала на встречную полосу, где лоб в лоб «встретилась» с грузовиком ГАЗ. Водитель МАЗа погиб мгновенно.

На кадрах с места аварии видно, что обе машины получили серьезные повреждения. У ГАЗа оторвало полуприцеп, а у второй фуры полностью разрушена кабина - после аварии большегруз снес забор и въехал в кирпичную постройку.

«В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, на месте ДТП находится начальник УГИБДД ГУ МВД по краю Алексей Членов», - пояснили в ведомстве.

Дорожные полицейские вручную регулируют движения транспорта.

Фото: ГИБДД