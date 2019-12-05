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Два грузовика разворотило в лобовом ДТП в Ужуре

Главная Происшествия
Красноярск
15:50 5 Декабря 2019
дтп, авария, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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В Ужуре в четверг, 5 декабря, столкнулись два грузовика. В результате аварии погиб 60-летний водитель МАЗа, сообщили в ГИБДД. 

Предварительно установлено, что фура выехала на встречную полосу, где лоб в лоб «встретилась» с грузовиком ГАЗ. Водитель МАЗа погиб мгновенно. 

На кадрах с места аварии видно, что обе машины получили серьезные повреждения. У ГАЗа оторвало полуприцеп, а у второй фуры полностью разрушена кабина - после аварии большегруз снес забор и въехал в кирпичную постройку. 

«В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, на месте ДТП находится начальник УГИБДД ГУ МВД по краю Алексей Членов», - пояснили в ведомстве. 

Дорожные полицейские вручную регулируют движения транспорта. 

Фото: ГИБДД

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