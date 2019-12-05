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Красноярцев продолжают кусать бродячие собаки

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Красноярск
10:30 5 Декабря 2019
происшествия, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярцы продолжают жаловаться на стаи бродячих собак в городе. Как рассказали Sibnovosti.ru очевидцы, на прошлой неделе стая бездомных животных атаковала двух человек. Инцидент произошел во дворе по ул. Борисова, 28. 

«У нас две женщины с серьезными укусами. Они просто шли к своему дому, не бежали. Собаки признаков агрессии не проявляли - одна просто подошла и укусила», - рассказывает местная жительница. 

По словам красноярцев, это далеко не первый случай нападения. Целые стаи бродячих собак появляются неожиданно - люди не успевают предпринять никаких мер. 

«Что-то их довольно сильно раздражает на их территории. Боятся не только взрослые, но и дети - те и вовсе беззащитны перед животными. Недавно на ребенка накинулась та же собака, они с мамой обращались в травмпункт и полицию, но ситуация не изменилась», - пояснила одна из пострадавших. 

Заявки, как и полагается в данном случае, местные жители отправляли в службу «005». Пострадавшие предполагают, что никаких мер не принимается, потому что у животных, гуляющих в Студгородке, есть чипы и бирки. Это значит, что они стерилизованы и вакцинированы. По всеобщему мнению экспертов, такие собаки не проявляют никакой агрессии - они не способны укусить и тем более причинить человеку серьезные рваные раны. 

Напомним, в последнее время красноярцы стали часто жаловаться на бездомных животных. Одна такая встреча обернулась трагически для 9-летнего мальчика. В Черемушках на него напала стая, ребенка отбила сотрудница местного магазина. По данному факту было возбуждено уголовное дело. 

Красноярцев продолжают кусать бродячие собаки

Фото: читатели Sibnovosti.ru

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