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Крупных страховых мошенников отправят под суд в Железногорске

Главная Происшествия
Красноярск
14:56 4 Декабря 2019
происшествия, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Железногорске под суд пойдут страховые мошенники - их обвиняют в автоподставах на 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в краевой полиции. 

Преступления совершались в течение двух лет.  27-летний и 34-летний жители Железногорска инсценировали на дорогах ДТП, после чего получали от страховых компаний крупные выплаты за повреждения. Мошенники заранее проговаривали все обстоятельства аварий. 

«Общий ущерб составил более 1,5 млн рублей. Всего было выявлено 10 фактов незаконного получения выплат», - говорится в сообщении ведомства. 

На подозреваемых завели уголовные дела по статье «мошенничество в сфере страхования». За совершенные преступления им грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас оба железногорца находятся под арестом. Материалы уже направлены в суд. 
 

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