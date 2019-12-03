Еще один водитель насмерть разбился в ДТП под Уяром

Еще об одной смертельной аварии на трассе в Уярском районе края рассказали очевидцы в социальных сетях. На 937 км дороги Р-255 «Сибирь» иномарка Kia столкнулась с КамАЗом. Авария произошла 3 декабря.

По предварительным данным ГИБДД, мужчина на иномарке выехал на встречную полосу, где и произошел лобовой удар с большегрузом. В легковой машине, кроме водителя, не было пассажиров. Автомобилист погиб на месте.

На место выехали сотрудники ГИБДД, они устанавливают обстоятельства аварии и личность погибшего.

Напомним, на прошлых выходных на трассе в Уярском районе разбились восемь человек. 30 ноября в ДТП погибла семья из пяти человек, среди них трое детей. Позже в иномарку Honda врезался Nissan - погибли водитель и двое пассажиров.