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Еще один водитель насмерть разбился в ДТП под Уяром

Главная Происшествия
Красноярск
15:28 3 Декабря 2019
происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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Еще об одной смертельной аварии на трассе в Уярском районе края рассказали очевидцы в социальных сетях. На 937 км дороги Р-255 «Сибирь» иномарка Kia столкнулась с КамАЗом. Авария произошла 3 декабря. 

По предварительным данным ГИБДД, мужчина на иномарке выехал на встречную полосу, где и произошел лобовой удар с большегрузом. В легковой машине, кроме водителя, не было пассажиров. Автомобилист погиб на месте. 

На место выехали сотрудники ГИБДД, они устанавливают обстоятельства аварии и личность погибшего. 

Напомним, на прошлых выходных на трассе в Уярском районе разбились восемь человек. 30 ноября в ДТП погибла семья из пяти человек, среди них трое детей. Позже в иномарку Honda врезался Nissan - погибли водитель и двое пассажиров. 

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