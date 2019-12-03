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Жительница Железногорска набрала крупных кредитов для мошенников

Главная Происшествия
Красноярск
11:47 3 Декабря 2019
красноярск, происшествия, мошенники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Железногорске 65-летняя женщина оформила несколько кредитов на себя и на своих родственников - деньги она переводила мошенникам. В общей сложности она отдала аферистам почти 800 тысяч рублей, рассказали в краевой полиции. 

На телефон женщины позвонил неизвестный мужчина и предложил получить компенсацию за некачественные пищевые добавки. 

«В течение четырех месяцев мошенники под различными предлогами убеждали женщину, что ей необходимо перевести различные денежные суммы, которые будут возвращены ей после оформления документов», - пояснили в ведомстве. 

Пенсионерке обещали выдать компенсацию в размере 24 тысяч евро, затем сумма выросла до 8 млн. 

«Во время последнего разговора собеседник пообещал заявительнице, что через месяц ей перезвонят и расскажут, как получить компенсацию. Когда обозначенные сроки прошли, она попыталась связаться с мошенниками, однако номера, с которых ей звонили ранее, были заблокированы», - сообщили в полиции. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Личности мошенников сейчас устанавливаются - за обман пенсионерки им грозит до шести лет тюрьмы. 

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