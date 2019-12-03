В Уярском районе грабители взорвали банкомат с миллионом рублей

В поселке Громадск Уярского района грабители взорвали банкомат, в котором находился миллион рублей. Вскрывали железную конструкцию с помощью пропана.

По данным ГУ МВД по краю, преступники не только вынесли деньги, но и демонтировали камеры видеонаблюдения в офисе. Приборы, установленные в самом банкомате, не работали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Силовики ведут поиски налетчиков.

Напомним, на прошлой неделе полицейские задержали четверых грабителей, которые совершили две попытки вскрыть банкоматы на территории Красноярска и Новокузнецка. Обе авантюры ни к чему не привели – извлечь деньги не удалось. Троих фигурантов отправили под стражу, один находится под подпиской о невыезде, передает корреспондент Sibnovosti.ru.