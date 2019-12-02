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Житель Лесосибирска в подъезде напал на детского врача и избил его

Главная Происшествия
Красноярск
17:08 2 Декабря 2019
происшествия, нападение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Лесосибирске 36-летний ранее судимый мужчина напал на врача-педиатра в подъезде. Он попытался ограбить медработника, когда тот поднимался в квартиру к юному пациенту. Об этом сообщили в ГУ МВД России. 

Злоумышленник отобрал у врача мобильный телефон, после чего сильно избил пострадавшего. Грабитель потребовал отдать ему все деньги, но у медработника при себе была только банковская карта. 

«Мужчина насильно повел его к банкомату. В связи с тем, что очки у пострадавшего были разбиты, тот не смог ввести пин-код, и избиение продолжилось прямо возле терминала. В этот момент поблизости появились другие граждане, и нападавший скрылся. Врач с многочисленными травмами был доставлен в отделение реанимации», - говорится в сообщении. 

Уже в больнице мужчина опознал нападавшего - им оказался ранее судимый 36-летний местный житель, который недавно освободился из колонии. Через час грабителя удалось задержать. 

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 162 УК РФ», - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование продолжается. 

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