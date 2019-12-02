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На трассе в Красноярском крае погиб водитель скорой помощи

Главная Происшествия
Красноярск
08:45 2 Декабря 2019
происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Нижнеингашском районе машина скорой помощи столкнулась с фурой. Авария произошла в деревне Елизаветка, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По предварительным данным ГИБДД, водитель УАЗа во время разворота не предоставил преимущество грузовику с полуприцепом. В аварии погиб 65-летний водитель автомобиля экстренной службы, 38-летняя фельдшер получила травмы.

«После столкновения 60-летний водитель грузового автомобиля допустил наезд на нежилой дом. Водитель грузового автомобиля не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия, работает следственно-оперативная группа», - говорится в сообщении ведомства. 

Напомним, в субботу, 30 ноября, при столкновении с фурой на трассе в Уярском районе погибли пять человек, среди них трое детей.

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