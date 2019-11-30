Под Уяром в ДТП погибла семья из пяти человек. Среди них трое детей. Все произошло сегодня около 8 утра.

По предварительной версии, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в фуру.

«В легковом автомобиле погибли двое взрослых и трое несовершеннолетних детей», – заявили в ГИБДД.

После аварии сотрудники ГИБДД перекрыли трассу. Сообщается, что на место выехал глава краевой полиции Александр Речицкий, следователи регионального СК и криминалисты.

«Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по красноярскому краю по факту ДТП в Уярском районе, в котором погибли 5 человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Для выяснения причин и обстоятельств аварии ГСУ ГУ МВД по краю назначено проведение ряда экспертиз – судебно-медицинской, трассологической и автотехнической», - заявили в ГУ МВД по краю.

фото: ГУ МВД по Красноярскому краю