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Под Уяром в ДТП погибла семья из пяти человек

Главная Происшествия
Красноярск
10:03 30 Ноября 2019
авария, погибшие, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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Под Уяром в ДТП погибла семья из пяти человек. Среди них трое детей. Все произошло сегодня около 8 утра.

По предварительной версии, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в фуру.

«В легковом автомобиле погибли двое взрослых и трое несовершеннолетних детей», – заявили в ГИБДД.

После аварии сотрудники ГИБДД перекрыли трассу. Сообщается, что на место выехал глава краевой полиции Александр Речицкий, следователи регионального СК и криминалисты.

«Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по красноярскому краю по факту ДТП в Уярском районе, в котором погибли 5 человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Для выяснения причин и обстоятельств аварии ГСУ ГУ МВД по краю назначено проведение ряда экспертиз – судебно-медицинской, трассологической и автотехнической», - заявили в ГУ МВД по краю.

 

фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

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