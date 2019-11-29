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В ДТП на объездной трассе Красноярска пострадали два человека

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Красноярск
15:49 29 Ноября 2019
происшествия, красноярск, авария
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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На трассе Обход Красноярска иномарка Toyota столкнулась с грузовиком. Авария произошла в пятницу, 29 ноября, в районе моста «777».

В ГИБДД предварительно установили, что 33-летний водитель легкого автомобиля ехал в сторону Красноярска. Машина оказалась на встречной полосе, где произошло лобовое столкновение с грузовиком Nissan - им управлял 23-летний красноярец. В результате ДТП пострадали оба водителя, их госпитализировали в больницу. 

На фото с места аварии видно, что легковой автомобиль получил сильные повреждения задней части. У грузовика смяло кабину. 

В ДТП на объездной трассе Красноярска пострадали два человека
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