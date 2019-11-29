Под Енисейском автобус с пассажирами слетел с трассы

Автобус с пассажирами слетел в кювет под Енисейском. В салоне находились 15 человек и водитель транспорта. Инцидент произошел 29 ноября, сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным ГИБДД, автобус МАН перевозил пассажиров из Красноярска до переправы Камара под Енисейском. На трассе он съехал в небольшой кювет, но не перевернулся. В результате ЧП никто не пострадал.

По словам очевидцев, автобус удалось вытащить из сугроба, транспорт отправился дальше по маршруту.

Фото: ЧП Лесосибирск / ВКонтакте