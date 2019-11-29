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Под Енисейском автобус с пассажирами слетел с трассы

Главная Происшествия
Красноярск
13:27 29 Ноября 2019
происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
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Автобус с пассажирами слетел в кювет под Енисейском. В салоне находились 15 человек и водитель транспорта. Инцидент произошел 29 ноября, сообщили очевидцы в социальных сетях. 

По предварительным данным ГИБДД, автобус МАН перевозил пассажиров из Красноярска до переправы Камара под Енисейском. На трассе он съехал в небольшой кювет, но не перевернулся. В результате ЧП никто не пострадал. 

По словам очевидцев, автобус удалось вытащить из сугроба, транспорт отправился дальше по маршруту.

Фото: ЧП Лесосибирск / ВКонтакте

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