ФСБ разоблачила банду торговцев оружием в Красноярском крае

В Красноярском крае силовики пресекли деятельность банды, которая занималась контрабандой взрывчатых веществ и оружия. В нее входили пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Правоохранители проводили обыски и оперативные мероприятия в 12 регионах России. В результате удалось выявить подпольные оружейные мастерские и цеха по модернизации оружия в боевое. Силовики изъяли взрывчатые вещества и боеприпасы.

«У задержанных лиц выявлено и изъято более 55 кг пороха, предположительно иностранного происхождения, около 8 тысяч боеприпасов различного калибра, а также нарезное и гладкоствольное оружие, в том числе, хранящееся с нарушением законодательства», - говорится в сообщении ведомства.

Оружие и порох у контрабандистов из Красноярского края покупали более 60 человек из разных регионов России. По уголовному делу проходят пять человек - все они были членами преступной группы. Расследование уголовного дела продолжается.