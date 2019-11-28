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Двое подростков до смерти забили норильчанина

Главная Происшествия
Красноярск
14:50 28 Ноября 2019
происшествия, норильск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В районе Талнах города Норильска задержали двух подростков 15 и 16 лет - они подозреваются в убийстве 41-летнего мужчины. Об этом сообщили в краевом следственном управлении. 

По версии правоохранителей, 25 ноября школьники проникли в квартиру к жителю Норильска. 

«На почве ранее возникших личных неприязненных отношений они нанесли ему  множественные удары руками и ногами, а также предметами мебели, от которых потерпевший умер на месте», - говорится в сообщении ведомства. 

Полицейские проверили записи с камер видеонаблюдения и вышли на след подозреваемых. Ими оказались подростки, которые уже признались в содеянном. Ранее в поле зрения ПДН они не попадали. 

Школьники задержаны, суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.  

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