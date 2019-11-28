Двое подростков до смерти забили норильчанина

В районе Талнах города Норильска задержали двух подростков 15 и 16 лет - они подозреваются в убийстве 41-летнего мужчины. Об этом сообщили в краевом следственном управлении.
По версии правоохранителей, 25 ноября школьники проникли в квартиру к жителю Норильска.
«На почве ранее возникших личных неприязненных отношений они нанесли ему множественные удары руками и ногами, а также предметами мебели, от которых потерпевший умер на месте», - говорится в сообщении ведомства.
Полицейские проверили записи с камер видеонаблюдения и вышли на след подозреваемых. Ими оказались подростки, которые уже признались в содеянном. Ранее в поле зрения ПДН они не попадали.
Школьники задержаны, суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.