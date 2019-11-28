Двое подростков до смерти забили норильчанина

В районе Талнах города Норильска задержали двух подростков 15 и 16 лет - они подозреваются в убийстве 41-летнего мужчины. Об этом сообщили в краевом следственном управлении.

По версии правоохранителей, 25 ноября школьники проникли в квартиру к жителю Норильска.