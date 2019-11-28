В Иланском районе в ДТП с грузовиком и иномаркой погибли двое

В Иланском районе Красноярского края накануне вечером произошла смертельная авария. Иномарка Toyota Alex столкнулась с грузовиком МАЗ. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, сообщили в ГИБДД.

Иномарка ехала по трассе Р-255 «Сибирь» со стороны Канска. Водитель догнал впереди идущую фуру - грузовик двигался в попутном направлении.

«По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не соблюдал дистанцию. В результате ДТП 40-летний мужчина и его 48-летний пассажир скончались от полученных травм на месте ДТП. Оба мужчины проживали в поселке Нижний Ингаш», - рассказали в ведомстве.

Трассу после аварии перекрывать не пришлось - потоки транспорта пускали в реверсивном режиме. Другие обстоятельства ДТП выясняются.