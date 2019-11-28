28 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Иланском районе в ДТП с грузовиком и иномаркой погибли двое

Главная Происшествия
Красноярск
10:31 28 Ноября 2019
происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

В Иланском районе Красноярского края накануне вечером произошла смертельная авария. Иномарка Toyota Alex столкнулась с грузовиком МАЗ. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, сообщили в ГИБДД. 

Иномарка ехала по трассе Р-255 «Сибирь» со стороны Канска. Водитель догнал впереди идущую фуру - грузовик двигался в попутном направлении. 

«По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не соблюдал дистанцию. В результате ДТП 40-летний мужчина и его 48-летний пассажир скончались от полученных травм на месте ДТП. Оба мужчины проживали в поселке Нижний Ингаш», - рассказали в ведомстве. 

Трассу после аварии перекрывать не пришлось - потоки транспорта пускали в реверсивном режиме. Другие обстоятельства ДТП выясняются. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Шестерых жителей Минусинска осудили за массовое производство контрафактного алкоголя

Шестерых жителей Минусинска осудили за массовое производство контрафактного алкоголя

27 Ноября 2019 г.
Правоохранитли изъяли 28 тонн спиртного
Новости Красноярска: В Ужуре при пожаре погибли четыре человека

В Ужуре при пожаре погибли четыре человека

26 Ноября 2019 г.
Причины ЧП выясняются
Новости Красноярска: В Березовском районе годовалый ребенок пострадал при падении с лестницы

В Березовском районе годовалый ребенок пострадал при падении с лестницы

26 Ноября 2019 г.
У мальчика закрытая черепно-мозговая травма
Новости Красноярска: На востоке края заманили в ловушку и застрелили лося

На востоке края заманили в ловушку и застрелили лося

25 Ноября 2019 г.
Ущерб составил 80 тысяч рублей
Новости Красноярска: Шесть пассажиров пострадали в ДТП с автобусами на Крупской

Шесть пассажиров пострадали в ДТП с автобусами на Крупской

25 Ноября 2019 г.
Людей с тяжелыми травмами нет
Новости Красноярска: Два автобуса с пассажирами столкнулись на Крупской

Два автобуса с пассажирами столкнулись на Крупской

25 Ноября 2019 г.
Очевидцы сообщают о пострадавших
Новости компаний
26/11
Альфа-Банк сэкономит 29 тонн бумаги в год
21/11
Альфа-Банк стал первым интернет-эквайером платформы Mastercard для предоставления рассрочки
20/11
«Полюс» стал одним из лучших работодателей России
20/11
«Лето в Сибири короткое»: красноярцам предлагают спроектировать дом мечты зимой
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярск теряет позиции в рейтинге российских городов по качеству жизни

Красноярск теряет позиции в рейтинге российских городов по качеству жизни

26 Ноября 2019 г.
Лидером стала Казань
Новости Красноярска: Красноярцы привыкают к новой схеме движения на Шахтеров

Красноярцы привыкают к новой схеме движения на Шахтеров

25 Ноября 2019 г.
Масштабные изменения начали действовать вчера, 24 ноября
Новости Красноярска: Красноярцам обещают 30-градусные морозы

Красноярцам обещают 30-градусные морозы

26 Ноября 2019 г.
Погода ухудшится в среду, 27 ноября
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19