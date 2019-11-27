Шестерых жителей Минусинска осудили за массовое производство контрафактного алкоголя

Шестерых жителей Минусинского района приговорили к срокам за незаконное производство и хранение контрафактного алкоголя. Пятеро получили реальные сроки - от 2 до 5 лет тюрьмы. Один фигурант отделался условным наказанием. Всем осужденным от 29 до 54 лет. Об этом сообщили в краевой полиции.

Расследование велось с 2017 года. За это время правоохранителям удалось изъять из незаконного оборота 28 тонн спиртного. Контрафакт перевозили в грузовых автомобилях - одну такую фуру остановили на трассе Р-257 «Енисей», в машине находилось более 8,5 тысяч бутылок без маркировок.

Всего в операции участвовали более 70 силовиков - в результате каналы по производству контрафакта на юге края были закрыли.