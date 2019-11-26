В Ужуре при пожаре погибли четыре человека

В Ужуре 26 ноября начался пожар в одноэтажном двухквартирном деревянном доме. На место ЧП вызвали спасателей - во время тушения они обнаружили тела четырех человек.

Как рассказали в краевой полиции, в результате пожара погибли три женщины и мужчина.

«В настоящее время установлены личности двух погибших женщин. Ими оказалась хозяйка квартиры 1966 г.р. и ее 39-летняя родственница. Личности еще двоих погибших устанавливаются», - рассказали в ведомстве.

По данным спасателей, возгорания началось в 6:00. На место выехали 17 человек и 5 спецмашин. Пожарные обнаружили, что в доме горит кровля и котельная. Предварительная причина ЧП - несоблюдение техники безопасности при эксплуатации печи.