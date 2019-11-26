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В Ужуре при пожаре погибли четыре человека

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Красноярск
10:12 26 Ноября 2019
происшествия, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Ужуре 26 ноября начался пожар в одноэтажном двухквартирном деревянном доме. На место ЧП вызвали спасателей - во время тушения они обнаружили тела четырех человек. 

Как рассказали в краевой полиции, в результате пожара погибли три женщины и мужчина. 

«В настоящее время установлены личности двух погибших женщин. Ими оказалась хозяйка квартиры 1966 г.р. и ее 39-летняя родственница. Личности еще двоих погибших устанавливаются», - рассказали в ведомстве. 

По данным спасателей, возгорания началось в 6:00. На место выехали 17 человек и 5 спецмашин. Пожарные обнаружили, что в доме горит кровля и котельная. Предварительная причина ЧП - несоблюдение техники безопасности при эксплуатации печи.

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