В Березовском районе годовалый ребенок пострадал при падении с лестницы

В Березовском районе годовалый ребенок получил тяжелую травму. В следственном комитете сообщили, что ЧП случилось в двухэтажном частном доме. Мать мальчика убиралась, а ребенок в это время катался на игрушечной машине.

Женщина не досмотрела за сыном, в результате он упал с лестницы, ведущей со второго на первый этаж. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.