26 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Березовском районе годовалый ребенок пострадал при падении с лестницы

Главная Происшествия
Красноярск
08:55 26 Ноября 2019
происшествия, ребенок
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Березовском районе годовалый ребенок получил тяжелую травму. В следственном комитете сообщили, что ЧП случилось в двухэтажном частном доме. Мать мальчика убиралась, а ребенок в это время катался на игрушечной машине.

Женщина не досмотрела за сыном, в результате он упал с лестницы, ведущей со второго на первый этаж. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

«В настоящее время ребенок находится в больнице в стабильном состоянии, запрашиваются объяснения от родственников малолетнего, для установления тяжести вреда здоровья ребенка назначена экспертиза. Семья мальчика характеризуется положительно. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - пояснили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе регионального следственного комитета.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Ужуре при пожаре погибли четыре человека

В Ужуре при пожаре погибли четыре человека

26 Ноября 2019 г.
Причины ЧП выясняются
Новости Красноярска: На востоке края заманили в ловушку и застрелили лося

На востоке края заманили в ловушку и застрелили лося

25 Ноября 2019 г.
Ущерб составил 80 тысяч рублей
Новости Красноярска: Шесть пассажиров пострадали в ДТП с автобусами на Крупской

Шесть пассажиров пострадали в ДТП с автобусами на Крупской

25 Ноября 2019 г.
Людей с тяжелыми травмами нет
Новости Красноярска: Два автобуса с пассажирами столкнулись на Крупской

Два автобуса с пассажирами столкнулись на Крупской

25 Ноября 2019 г.
Очевидцы сообщают о пострадавших
Новости Красноярска: Найдена пропавшая в Лесосибирске женщина

Найдена пропавшая в Лесосибирске женщина

24 Ноября 2019 г.
Поиски в лесу шли около трех часов
Новости Красноярска: Автобус с вахтовиками перевернулся в Енисейском районе

Автобус с вахтовиками перевернулся в Енисейском районе

23 Ноября 2019 г.
Пострадали семь человек
Новости компаний
21/11
Альфа-Банк стал первым интернет-эквайером платформы Mastercard для предоставления рассрочки
20/11
«Полюс» стал одним из лучших работодателей России
20/11
«Лето в Сибири короткое»: красноярцам предлагают спроектировать дом мечты зимой
18/11
Стань успешным предпринимателем сегодня!
18/11
Закрытие загрязнителей красноярского неба — краскомовских котельных заметили в Москве
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Количество отравившихся суши красноярцев увеличилось до 39 человек

Количество отравившихся суши красноярцев увеличилось до 39 человек

21 Ноября 2019 г.
Госпитализированы 25 пострадавших
Новости Красноярска: Экс-начальника краевого управления уголовного розыска обвиняют во взятках

Экс-начальника краевого управления уголовного розыска обвиняют во взятках

23 Ноября 2019 г.
По версии следствия, Юрий Алтынов получал часы, сумки и дорогие телефоны
Новости Красноярска: В Березовке пожар уничтожил магазин и строящийся дом

В Березовке пожар уничтожил магазин и строящийся дом

22 Ноября 2019 г.
Погибших и пострадавших нет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19