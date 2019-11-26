В Березовском районе годовалый ребенок пострадал при падении с лестницы

В Березовском районе годовалый ребенок получил тяжелую травму. В следственном комитете сообщили, что ЧП случилось в двухэтажном частном доме. Мать мальчика убиралась, а ребенок в это время катался на игрушечной машине.
Женщина не досмотрела за сыном, в результате он упал с лестницы, ведущей со второго на первый этаж. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
«В настоящее время ребенок находится в больнице в стабильном состоянии, запрашиваются объяснения от родственников малолетнего, для установления тяжести вреда здоровья ребенка назначена экспертиза. Семья мальчика характеризуется положительно. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - пояснили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе регионального следственного комитета.