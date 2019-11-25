25 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На востоке края заманили в ловушку и застрелили лося

Главная Происшествия
Красноярск
14:05 25 Ноября 2019
происшествия, охотник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

На территории лесничества в Абанском районе браконьер застрелил лося - на мужчину завели уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по краю. 

Местный охотник решил заработать - он построил специальный загон для добычи крупных животных. В ловушку попался лось. 

«Подозреваемый застрелил его из ружья и разделал тушу ножом. Во время обыска жилища браконьера найдены части тела животного и незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье», - пояснили в полиции. 

Охотника задержали - браконьером оказался 34-летний житель Абанского района. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы. Кроме того, он должен возместить причиненный ущерб в размере 80 тысяч рублей. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Шесть пассажиров пострадали в ДТП с автобусами на Крупской

Шесть пассажиров пострадали в ДТП с автобусами на Крупской

25 Ноября 2019 г.
Людей с тяжелыми травмами нет
Новости Красноярска: Два автобуса с пассажирами столкнулись на Крупской

Два автобуса с пассажирами столкнулись на Крупской

25 Ноября 2019 г.
Очевидцы сообщают о пострадавших
Новости Красноярска: Найдена пропавшая в Лесосибирске женщина

Найдена пропавшая в Лесосибирске женщина

24 Ноября 2019 г.
Поиски в лесу шли около трех часов
Новости Красноярска: Автобус с вахтовиками перевернулся в Енисейском районе

Автобус с вахтовиками перевернулся в Енисейском районе

23 Ноября 2019 г.
Пострадали семь человек
Новости Красноярска: Экс-начальника краевого управления уголовного розыска обвиняют во взятках

Экс-начальника краевого управления уголовного розыска обвиняют во взятках

23 Ноября 2019 г.
По версии следствия, Юрий Алтынов получал часы, сумки и дорогие телефоны
Новости Красноярска: Красноярец прятал почти 5 кг наркотиков в холодильнике

Красноярец прятал почти 5 кг наркотиков в холодильнике

23 Ноября 2019 г.
Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы
Новости компаний
21/11
Альфа-Банк стал первым интернет-эквайером платформы Mastercard для предоставления рассрочки
20/11
«Полюс» стал одним из лучших работодателей России
20/11
«Лето в Сибири короткое»: красноярцам предлагают спроектировать дом мечты зимой
18/11
Стань успешным предпринимателем сегодня!
18/11
Закрытие загрязнителей красноярского неба — краскомовских котельных заметили в Москве
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Количество отравившихся суши красноярцев увеличилось до 39 человек

Количество отравившихся суши красноярцев увеличилось до 39 человек

21 Ноября 2019 г.
Госпитализированы 25 пострадавших
Новости Красноярска: Несколько красноярцев попали в больницу после отравления суши

Несколько красноярцев попали в больницу после отравления суши

21 Ноября 2019 г.
В ситуации разбираются контролирующие органы
Новости Красноярска: В Березовке пожар уничтожил магазин и строящийся дом

В Березовке пожар уничтожил магазин и строящийся дом

22 Ноября 2019 г.
Погибших и пострадавших нет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19