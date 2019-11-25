На востоке края заманили в ловушку и застрелили лося

На территории лесничества в Абанском районе браконьер застрелил лося - на мужчину завели уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по краю.

Местный охотник решил заработать - он построил специальный загон для добычи крупных животных. В ловушку попался лось.

«Подозреваемый застрелил его из ружья и разделал тушу ножом. Во время обыска жилища браконьера найдены части тела животного и незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье», - пояснили в полиции.

Охотника задержали - браконьером оказался 34-летний житель Абанского района. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы. Кроме того, он должен возместить причиненный ущерб в размере 80 тысяч рублей.