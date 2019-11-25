Шесть пассажиров пострадали в ДТП с автобусами на Крупской

В ГИБДД уточнили число пострадавших в результате серьезной аварии на ул. Крупская в Красноярске. По предварительным данным ведомства, травмы получили шесть человек - все они ехали в маршруте №38.

На месте работают медики. Врачи осматривают пострадавших и оказывают им помощь. Тяжелых травм у пассажиров нет, пояснили журналистам в краевом Минздраве.

Обстоятельства аварии пока выясняются. По словам очевидцев, автобус № 38 ехал по своему маршруту, когда неожиданно на дороге оказалась легковая машина. Водитель пытался ее объехать и столкнулся с 43-м автобусом.

На кадрах с места аварии видно, что наибольший урон в результате ДТП получил именно ПАЗ. У транспортного средства пострадала задняя часть - некоторые элементы кузова сильно искорежило.

Видео: ЧП Красноярск