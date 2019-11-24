Найдена пропавшая в Лесосибирске женщина

Полицейский нашел женщину, заблудившуюся в лесу на окраине Лесосибирска. Поиски длились около трех часов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

С просьбой найти потерявшуюся супругу в дежурную часть ОМВД по Лесосибирску обратился местный житель.

«Как выяснилось, женщина пошла навстречу мужу, который возвращался с работы и заблудилась в лесном массиве на окраине города. До того, как разрядился телефон, она успела позвонить супругу и сообщить, что сбилась с пути и не может найти дорогу», - рассказали в главном управлении МВД по Красноярскому краю.

По данным полиции, обнаружил женщину оперуполномоченный уголовного розыска Владимир Аникин. Как выяснилось, она скатилась под откос и не смогла самостоятельно выбраться. Женщина сильно замерзла и обессилила. Ее госпитализировали в лесосибирскую межрайонную больницу с обморожением.

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