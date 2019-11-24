24 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Найдена пропавшая в Лесосибирске женщина

Главная Происшествия
Красноярск
18:39 24 Ноября 2019
лес, мвд, поиски
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Полицейский нашел женщину, заблудившуюся в лесу на окраине Лесосибирска. Поиски длились около трех часов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

С просьбой найти потерявшуюся супругу в дежурную часть ОМВД по Лесосибирску обратился местный житель.

«Как выяснилось, женщина пошла навстречу мужу, который возвращался с работы и заблудилась в лесном массиве на окраине города. До того, как разрядился телефон, она успела позвонить супругу и сообщить, что сбилась с пути и не может найти дорогу», - рассказали в главном управлении МВД по Красноярскому краю.

По данным полиции, обнаружил женщину оперуполномоченный уголовного розыска Владимир Аникин. Как выяснилось, она скатилась под откос и не смогла самостоятельно выбраться. Женщина сильно замерзла и обессилила. Ее госпитализировали в лесосибирскую межрайонную больницу с обморожением.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Автобус с вахтовиками перевернулся в Енисейском районе

Автобус с вахтовиками перевернулся в Енисейском районе

23 Ноября 2019 г.
Пострадали семь человек
Новости Красноярска: Экс-начальника краевого управления уголовного розыска обвиняют во взятках

Экс-начальника краевого управления уголовного розыска обвиняют во взятках

23 Ноября 2019 г.
По версии следствия, Юрий Алтынов получал часы, сумки и дорогие телефоны
Новости Красноярска: Красноярец прятал почти 5 кг наркотиков в холодильнике

Красноярец прятал почти 5 кг наркотиков в холодильнике

23 Ноября 2019 г.
Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы
Новости Красноярска: В Березовке пожар уничтожил магазин и строящийся дом

В Березовке пожар уничтожил магазин и строящийся дом

22 Ноября 2019 г.
Погибших и пострадавших нет
Новости Красноярска: Микроавтобус попал в ДТП с лесовозом под Енисейском

Микроавтобус попал в ДТП с лесовозом под Енисейском

22 Ноября 2019 г.
Есть пострадавшие
Новости Красноярска: Врач «Дома ребенка» ФСИН попала под следствие в Красноярске

Врач «Дома ребенка» ФСИН попала под следствие в Красноярске

22 Ноября 2019 г.
Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Новости компаний
21/11
Альфа-Банк стал первым интернет-эквайером платформы Mastercard для предоставления рассрочки
20/11
«Полюс» стал одним из лучших работодателей России
20/11
«Лето в Сибири короткое»: красноярцам предлагают спроектировать дом мечты зимой
18/11
Стань успешным предпринимателем сегодня!
18/11
Закрытие загрязнителей красноярского неба — краскомовских котельных заметили в Москве
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярец признался в убийстве пропавшей без вести девушки

Красноярец признался в убийстве пропавшей без вести девушки

19 Ноября 2019 г.
Мужчина поругался с потерпевшей и нанес ей смертельные удары
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали о правильном приеме витаминов

Красноярцам рассказали о правильном приеме витаминов

19 Ноября 2019 г.
Эксперты советуют скорректировать питание
Новости Красноярска: В Красноярске определят победителей премии «Человек года» в 2019 году

В Красноярске определят победителей премии «Человек года» в 2019 году

21 Ноября 2019 г.
Главной интригой премии, отмечающей в этом году 10 лет, остается имя победителя в главной, надотраслевой номинации
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19